Alibaba, oggi lascia Jack Ma

Il presidente di Alibaba Jack Ma lascia oggi il colosso cinese del commercio online, segnando la fine di un'era per la compagnia. Lo riporta il sito web della Bbc. Ma, ex insegnante di inglese, fu tra i co-fondatori di Alibaba nel 1999. Attualmente è una delle prime compagnie online al mondo, per un valore stimato di 480 miliardi di dollari. Ma sarà rimpiazzato dall'amministratore delegato della società, Daniel Zhang.