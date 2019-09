Conte bis, oggi la prova al Senato

Il neonato Governo Conte bis ha ottenuto ieri la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore e 263 no, e questo nonostante il fatto che molti ritenessero che la strada fosse in salita, per i continui litigi tra dem e pentastellati (l'ultimo, sul taglio dei parlamentari). Se l'accordo Lega-M5S non era stato rose e fiori, quello Pd-M5S appare essere mille volte più complicato. Eppure i numeri ci sono o si trovano.



Oggi alle 10 sarà la volta del Senato, alla presenza di Matteo Salvini. Conte chiede "una nuova stagione riformatrice dai toni pacati", promettendo tra le altre cose "una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità".