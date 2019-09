Miracolo a Roma: le rom si bastonano, le gobbe spariscono

Chiedevano l'elemosina, fingendosi gobbe e zoppe per impietosire i turisti. Solo che ad un certo momento le due rom, che chiedevano la questua in piazza San Pietro a Roma, si sono messe a litigare ed hanno ben pensato di usare i bastoni per darsele di santa ragione, sotto gli occhi attoniti dei passanti.



E' successo ieri e in un video diffuso su Twitter dall'account "Riprendiamoci Roma", si vedono le due mendicanti darsele di santa ragione, dimostrando di essere tutt'altro che deboli e indifese come quando, invece, chiedono la carità a turisti e passanti. Anche la loro tipica postura ricurva sparisce, lasciando pensare che quindi le loro gobbe siano finte. Alla fine, le guardie della sicurezza vaticana le hanno allontanate (ma Bergoglio non è quello che predica l'accoglienza?)