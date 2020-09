Coronavirus: Giappone, il 48% si dice più in forma dopo la pandemia

Quasi la meta' della popolazione del Giappone dice di sentirsi piu' in forma dalla diffusione della pandemia del coronavirus per via delle precauzioni adottate durante l'emergenza sanitaria e il miglioramento generale del proprio stile di vita. E' quanto emerge da un'indagine online del gruppo assicurativo Meiji Yasuda, che ha intervistato 5.640 persone, il 48,1% delle quali dice di sentirsi 'piu' sano' o 'leggermente meglio' a seguito delle raccomandazioni di stare a casa.



Il risultato rivela come gran parte del campione abbia migliorato le proprie abitudini, come ad esempio un'alimentazione piu' varia, e contemporaneamente incrementato l'esercizio fisico. L'indagine effettuata nella prima meta' di agosto ha riguardato uomini e donne sposate di età compresa tra i 20 e i 79 anni.



Tra le ragioni del cambiamento favorevole delle proprie condizioni di salute, prevale una maggiore attenzione alla dieta e ai valori nutrizionali per il 51% degli intervistati, il tempo a disposizione da dedicare alla ginnastica per il 35%; per il 23% delle persone si e' dimostrato fondamentale una minore incidenza dello stress, mentre per il 6% la riduzione del consumo di alcool. Ad oggi i contagi di coronavirus in Giappone si sono mantenuti a livelli più contenuti rispetto alla media dei paesi occidentali, con una somma complessiva di 73.545 casi e 1.411 morti accertate.