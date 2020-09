Roma, evade dai domiciliari. Beccato a Chieti

Era evaso dai domiciliari a Roma il 16 agosto, viene arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Chieti. Immediatamente gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, si sono messi sulle tracce dell'uomo e, non avendolo trovato nella capitale, hanno approfondito le indagini scoprendo che aveva dei parenti in provincia di Chieti.



A quel punto i poliziotti hanno organizzato degli appostamenti nei pressi di una casetta di campagna, in una piccola frazione rurale, intestata al fratello deceduto del ricercato. E' stato così che l'uomo è stato catturato finendo di nuovo in manette e, ultimati gli atti di rito, è stato portato nel carcere di Vasto.