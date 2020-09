Colombia, avvocato ucciso dalla polizia. Gridava: "Per favore smettetela"

Un uomo è morto mercoledì in Colombia, a Bogotà, dopo aver ricevuto ripetute scosse elettriche inflitte da agenti di polizia che lo hanno immobilizzato a terra, hanno detto le autorità. La scena dell'arresto, trasmessa sui social e in cui l'uomo a terra e i testimoni hanno implorato la polizia di smettere di amministrare le discariche, ha scioccato il Paese.



Il filmato di quasi due minuti mostra due motociclisti della polizia colombiana, entrambi con l'elmetto, che sbattono a terra l'avvocato di 46 anni Javier Ordoñez e poi gli danno ripetutamente lunghe scosse con le loro pistole elettriche a impulsi. "Per favore, smettetela", si sente ripetere l'uomo a terra. I testimoni sulla scena hanno anche chiamato la polizia: "Per favore, smettetela, vi stiamo filmando" dicono a loro volta con un cellulare.



Secondo il capo della polizia di Bogotà, il colonnello Necton Borja, gli agenti stavano rispondendo ai disordini causati dagli "alcolisti" e Javier Ordoñez ha cercato di "colpire la polizia" prima di essere abbattuto. Il colonnello ha detto che la vittima "è stata sottoposta ad un'arma non letale" prima di essere trasportata alla stazione di polizia dove ha presentato "complicazioni mediche". È stato portato in ospedale ed è morto qualche tempo dopo.



Il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha ritenuto che si tratti di "abusi da parte della polizia". Su Twitter ha chiesto "una condanna esemplare" contro la polizia e ha chiesto "una profonda e seria ristrutturazione all'interno delle forze di polizia". Stavolta gli sbirri violenti hanno ammazzato un avvocato; non sarà facile farla franca questa volta.