Arriva il decreto per la sburocratizzazione

"Con il decreto Semplificazioni il governo e il Parlamento hanno messo a punto un provvedimento che semplifica e sburocratizza la Pubblica amministrazione come mai accaduto in passato''. Così il deputato del MoVimento 5 Stelle Antonio Federico, intervenuto in Aula per la dichiarazione di voto sulla fiducia apposta dal governo sul decreto Semplificazioni.



''La storia del nostro Paese - prosegue Federico - parla di procedimenti lunghi e complessi, fatti di passaggi e timbri da collezionare prima di un via libera, che spesso impediscono di tutelare gli interessi dei cittadini. Ancora oggi continui ricorsi alla giustizia amministrativa, carte bollate e rimpalli di responsabilità, segnano la distanza tra chi ha diritto a un servizio e chi hai il dovere di offrirlo presto e bene''.