Salvini in visita a Catania, grillini ed estrema sinistra: "Impedire accesso al Comune"

Finita l'alleanza di governo, i parlamentari del Movimento Cinque Stelle mostrano il loro vero volto chiedendo assieme all'estrema sinistra pro immigrazione di impedire la visita in municipio del leader della Lega, ma soprattutto vicepremier e ministri dell'interno in carica, Matteo Salvini. Un asse quello tra grillini e sinistra buonista che la dice lunga sulla impossibilità di una prosecuzione proficua dell'esperienza governativa. Un metodo che li accomuna: impedire agli avversari politici di poter liberamente manifestare o, peggio ancora, prendere parte ad incontri istituzionali come quello previsto in municipio a Catania, in piazza duomo. Sì, perché dopo l'approvazione del cosiddetto "Salva Catania", all'interno del Decreto crescita, misura fortemente voluta da Matteo Salvini e la Lega, curata magistralmente dal sottosegretario Stefano Candiani, l'incontro in municipio verte su un tema istituzionale davvero importante, un tema che accomuna numerosi enti pubblici in difficoltà economiche: la riscossione dei tributi e la disponibilità di fondi per l'erogazione dei servizi essenziali e obbligatori per legge.





E piuttosto che mettersi al lavoro contribuendo alla risoluzione della problematica, che fa la deputazione grillina catanese? Dice un altro no: "Alla luce della crisi di governo portata avanti e voluta da Matteo Salvini appare assolutamente fuori da qualsiasi grammatica politica e di bon istituzionale la sua visita prevista nel Municipio etneo per incontrare sindaco e giunta. Un incontro che, sotto la patina istituzionale, è una vera e propria passarella elettorale e che sancisce, di fatto, l'apertura della sua campagna elettorale. Salvini rimanga dov'è più abile: nelle spiagge a mettere musica. Non sfrutti la città per le sue vetrine personali".





E così i grillini fanno da sponda alla sinistra estrema pro accoglienza, trovandosi alleati nell'intento di impedire al ministro dell'Interno di espletare il proprio mandato conferitogli dalla Costituzione e quindi dal Popolo italiano. Per Luca Cangemi del Partito comunista italiano: "milioni d’italiani vedono rilanciata su internet la visita catanese di Salvini, nell’ambito di un tour propagandistico, con tanto di simbolo di partito".





E poi ancora sinistra estrema con Catania bene comune che esige che "il sindaco, vista l’assurdità e la gravità della situazione che ha determinato, sospenda l’organizzazione dell’evento in municipio. Chiediamo l’intervento del prefetto per impedire che l’evento elettorale si tenga a Palazzo degli Elefanti e annunciamo sin da ora che denunceremo alla Corte dei conti l’eventuale danno erariale”.