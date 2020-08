Furbetti del bonus covid, l'affondo di Sinistra Italiana

"Fra i furbastri che hanno approfittato del bonus Covid, finora vi è la certezza di due consiglieri regionali leghisti del Piemonte e di due consiglieri regionali leghisti del Veneto, mentre non era stato concesso ad un altro consigliere regionale che ne aveva fatto richiesta. Stendiamo un velo pietoso sulle giustificazioni che ora stanno portando, dall'errore alla beneficenza". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Rimane il fatto che due giorni fa Salvini - prosegue l'esponente di Leu - esigeva le dimissioni immediate dei responsabili, oggi continua solo a strepitare contro i poveracci. Questi leghisti sono forti e crudeli con i deboli - conclude Fratoianni - ma delicati con i propri sodali...".



E anche Repubblica, la prima a sollevare la questione, spara a zero sulla Lega. E scrive on line: "Sul banco dei sospettati due deputati della Lega. I loro telefoni risultano spenti da due giorni. E anche oggi, dopo ripetuti tentativi fatti da Repubblica, non hanno risposto. I cellulari restano muti per ordine dei vertici. Nella Lega infatti si stanno chiedendo chiarimenti, ma il cerchio sembra ristretto a quei due nomi. Il Carroccio ha imposto loro il silenzio sia verso i cronisti che verso i colleghi di partito, in attesa di delucidazioni sulla vicenda".