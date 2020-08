Rubano borsello a turista, denunciati in tre a Rimini

Tre minorenni bergamaschi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati denunciati dai poliziotti della questura di Rimini, in collaborazione con gli agenti della polizia locale cittadina, per avere rubato un borsello a un turista 64enne. I ragazzi sono stati individuati alle 8.40 di ieri all'interno del parco "Is Arenas", in via Caprera, poco dopo il furto in uno stabilimento balneare di Bellaria-Igea Marina.



Secondo quanto esposto dal turista nella sua denuncia, i tre giovani si erano avvicinati al suo ombrellone e, approfittando di un momento di distrazione, hanno preso un borsello e sono scappati in strada. Gli agenti della polizia locale, aiutati dalla descrizione fisica fatta dalla vittima e dalla collaborazione con la polizia di Stato, hanno rintracciato i ragazzi nel parco e ritrovato il borsello nascosto dietro a un cespuglio. Uno di loro, nel pacchetto di sigarette che aveva in tasca, aveva 320 euro, denaro appartenente alla vittima, oltre a 6,5 grammi di marijuana.



Tutti e tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e il giovane trovato in possesso della marijuana è stato segnalato come assuntore di sostanza stupefacente.