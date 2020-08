Coronavirus, i contagi riprendono in Danimarca

Riprendono a salire i casi di coronavirus in Danimarca, uno dei primi Stati europei a riaprire dopo il lockdown: ieri sono stati registrati 76 contagi, la maggior parte dei quali concentrati ad Aarhus, la seconda citta' del Paese per popolazione. Lo riporta la Cnn. "Il virus si sta muovendo nella nostra societa' ancora una volta", ha commentato il ministro della Sanita', Magnus Heunicke. Nuovi casi sono stati segnalati in 67 delle 98 municipalita' danesi. L'impennata porta il tasso di contagio ('R') in Danimarca a 1,4, vale a dire ogni persona infetta contagia una media di 1,4 persone. Ad oggi il Paese ha registrato 14.815 contagi, inclusi 620 decessi.