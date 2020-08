Bonus covid? Doppia beffa. Ma solo per i cittadini

Da una parte i parlamentari che chiedono e ottengono il bonus dell'Inps da 600 euro. Dall'altra, i lavoratori per cui era stato pensato questo aiuto che lo chiedono e se lo vedono negare. E se vogliono far ricorso "devono passare un'estate da mal di testa", segnala oggi la Cisl dall'Emilia-Romagna. E' di ieri, infatti, la circolare dell'Inps che detta modi e tempi per effettuare il ricorso amministrativo in caso di rigetto delle domande dei bonus di aprile e maggio pensato per lavoratori intermittenti, dello spettacolo, stagionali e cosi' via. La 'regola' dice che i ricorsi devono essere presentati entro 20 giorni dall'emanazione (di ieri) della circolare, quindi entro il 30 agosto. Oppure, se la comunicazione che nega l'accesso al bonus arrivasse nei prossimi giorni, dal momento in cui la si riceve ci sono 20 giorni per opporsi. Il che suona peggio di un paradosso per la Cisl.



"Stiamo parlando di lavoratori che in questo periodo faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, e stiamo parlando dei sussidi chiesti per maggio ed aprile... E l'Inps cosa fa? Nel bel mezzo di agosto se ne esce con una circolare che detta tempi strettissimi per chiedere di avere cio' che si era pensato di dare in aiuto a questi lavoratori e che ora viene loro negato", contesta Antonella Amerini della Fistel-Cisl dell'Emilia-Romagna. Il bonus Inps fu pensato, ricorda ancora la sindacalista, perche' si scartarono come misure di sostegno sia il Fondo di integrazione salariale sia la cassa integrazione. E ora tra dinieghi e ricorsi che rischiano di arrivare non in tempo "i lavoratori rischiano di non avere neanche il bonus che invece è stato possibile avere per i parlamentari".