Coronavirus in Sardegna: 16 casi dopo la serata in discoteca

Salgono a 16 i casi di positivita' al Covid 19 a Carloforte, nell'isola di San Pietro, nel Sud Sardegna. Ai 9 riscontrati la scorsa settimana - 4 reduci da una festa in un ristorante martedi' e 5 da una serata in discoteca venerdi'- sono stati accertati altri 7 casi. Di questi - tutti riconducibili alla discoteca -, 5 sono di ragazzi di Carloforte e due di altri centri delal zona. Giovani e familiari sono stati messi in quarantena. La comunicazione e' stata data dal sindaco Salvatore Puggioni che domenica aveva emesso un'ordinanza a quale si prevede una sorta di parziale lockdown in tutto il territorio comunale con la chiusura di tutti i locali entro la mezzanotte e la sospensione di tutte le manifestazioni sportive o di spettacolo sia pubbliche che private.



Stop, da parte del sindaco, anche ai mercatini. I positivi al coronavirus sono stati individuati grazie a uno screening dell'Ats al quale sono stati invitati tutti i giovani che avevano passato la serata in discoteca. Sono stati effettuati, complessivamente, 412 tamponi. Circa 60 sono ancora da processare per cui il numero dei contagiati non e' definitivo.