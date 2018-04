Autonomia, Zaia: "Andremo fino in fondo"

Luca Zaia, Governatore leghista del Veneto, non ha alcuna intenzione di indietreggiare rispetto alla storica battaglia autonomista. E nei giorni scorsi ha rilanciato la questione incontrando a Venezia una cinquantina tra i 72 parlamentari eletti in Veneto per fare il punto della situazione e mantenere alta l’attenzione sul dossier dell’autonomia, dopo lo strepitoso successo del referendum che lo scorso 22 ottobre ha raccolto il favore di quasi il 60% dei veneti.



Zaia ha ripercorso le tappe che hanno portato alla storica consultazione referendaria attraverso la quale i veneti hanno chiesto a gran voce l'autonomia, partendo dall’articolo 116 della Costituzione fino alla discussione con il Governo uscente. "Questo percorso ha portato a decidere dal basso ciò che non veniva fatto dall'alto. Non solo abbiamo fatto il referendum ma abbiamo intrapreso un percorso legislativo che ha coinvolto, proprio con una legge, il Consiglio regionale toccando tutte le 23 materie su cui si può agire".



All’appello di Zaia hanno risposto positivamente gran parte dei parlamentari eletti in terra veneta, indifferentemente dal partito di appartenenza: "Abbiamo consolidato il rapporto con il Governo portando a casa intanto cinque materie, ora attendiamo il nuovo esecutivo per sviluppare la trattativa su tutti gli articoli per poi andare in Parlamento, nelle due camere, perché il percorso venga chiuso".



E ancora: "Il popolo veneto ha dato una grande lezione ai palazzi della politica, certificando che se le riforme non vengono fatte dall’alto si fanno dal basso. I veneti si aspettano dai loro parlamentari che facciano squadra, superando le appartenenze di partito, nell’esclusivo interesse di quei quasi 2,5 milioni di elettori che hanno votato il 22 ottobre chiedendo una sola cosa: l’autonomia!".