Clandestino nigeriano arrestato per violenza sessuale su bimba di 3 anni

Arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 3 anni, figlia di conoscenti. Questo è quanto accaduto ad un 22enne nigeriano, fermato dai Carabinieri in provincia di Brescia su segnalazione dei genitori della piccola. Le urla di lei sentite dal padre e il sangue tra i genitali notato dalla madre hanno destato non poca preoccupazione e spinto i due a chiamare le forze dell'ordine.



I fatti risalirebbero allo scorso sabato sera, quando un familiare che è ospite della coppia ha invitato in casa il 22enne, il quale avrebbe poi avuto modo di trascorrere del tempo da solo con la bambina tra il pomeriggio e la sera. Quando la piccola ha urlato e si è messa a piangere, il padre l'ha portata in un'altra stanza e solo qualche ora dopo la madre ha notato in bagno che la bimba aveva perdite di sangue. A questo punto i genitori, connazionali del clandestino, hanno avvertito i Carabinieri, che hanno fatto trasportare la minore al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia e si sono messi alla ricerca dell'ormai presunto pedofilo.



Il nigeriano è stato rintracciato a casa della sorella in evidente stato di abuso di alcool e di forte agitazione. Dapprima si è opposto all'arresto chiudendosi in camera, poi tentando di colpire i militari a calci e pugni con l'obiettivo (fallito) di tentare la fuga. Vista la gravità degli indizi contro di lui e la forte possibilità che possa darsi alla fuga, visto lo status di clandestinità, i Carabinieri hanno proceduto al fermo ed il Tribunale di Brescia lo ha convalidato.