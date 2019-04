Clandestino pedofilo a Brescia. Borghesi tuona: "In galera al suo paese"

Non si è fatto attendere il commento del Senatore bresciano Stefano Borghesi, Presidente della 1ª Commissione - Affari Costituzionali, alla notizia dell'arresto per violenza sessuale su una bimba di tre anni per mano di un immigrato irregolare nigeriano.



Il parlamentare leghista ha commentato la vicenda attraverso i suoi canali social ufficiali, riferendosi agli avvenimenti come qualcosa di "agghiacciante" e augurandosi che il destino del pedofilo sia la galera "senza alcuno sconto di pena" e "al suo paese", stante il fatto che il 22enne nigeriano risulta clandestino sul territorio nazionale.