Fornero: “Posso difendere Quota 100”

Voleva intendere il Reddito di Cittadinanza, ma è scivolata su un lapsus freudiano l’ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero quando a DiMartedì, mentre argomentava lascia interdetto il pubblico: “Posso difendere almeno in linea di principio Quota 100”, ma subito si esdebita: “Scusate, un lapsus tremendo per me.”



Parte l’ironia social, con Matteo Salvini che la sfotte: “In fondo anche la Fornero sa che smontare la sua legge è cosa buona e giusta.” Già, questo triennio di sperimentazione è partito col botto, infatti con i dati aggiornati INPS al 09 di Aprile, in Italia sono state presentate 115.517 domande di pensionamento grazie alla nuova legge, che evidenzia come v’era una sofferenza generalizzata nella permanenza sul posto di lavoro.



Tanto c’è ancora da fare, in fondo il desiderio della Lega è quello di arrivare ad una quota pura, ovvero senza il vincolo dei 62 anni di età e 38 di contributi, ma potendo raggiungere il numero “100” come meglio si crede (es. 60 anni di età più 40 di contributi, 58 anni e 42 di contributi, 61 e 39 di contributi, ecc.), liberando ancora più posti per il turnover, sia nel pubblico che nel privato.



Qualcuno obietta però che molti impieghi non verranno rimpiazzati, e le imprese che magari non licenziavano le unità a ridosso della pensione, a causa della contrazione dell’economia, scaricheranno semplicemente sul welfare un loro “carico”, senza assumere nessun giovane. È un ragionamento che non guarda a 360° il problema.



Il primo nodo risolto è quello sociale. Non puoi costringere le persone sature e demotivate, a continuare a lavorare. L’adesione è facoltativa, non le costringi nemmeno a lasciare. Le imprese ch’erano in difficoltà potranno sfoltire il costo del personale e svecchiare, se l’economia si riprende (in realtà però una quota di turnover è fisiologica, anche se non raggiunge l'optimum del 100%). Qui entra in gioco la Flat Tax, che ha proprio l’obiettivo di ridare ossigeno ai consumi, sostenendo la domanda interna, essenziale per cominciare a riguadagnare punti di crescita sul PIL.