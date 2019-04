Spagna: aggredita la segretaria cittadina del movimento di Abascal

Il prossimo 26 maggio in diversi Paesi Ue si voterà non solo per il rinnovo dei componenti del Parlamento europeo ma anche per le elezioni amministrative. In Spagna saranno molti i cittadini dei municipi chiamati alle urne, fra cui quelli residenti in grandi e importanti città come Madrid e Barcellona. A differenza delle elezioni politiche, in quelle amministrative anche i non spagnoli potranno votare, a condizione però d’iscriversi prima (in questo caso il termine era il mese di gennaio) nelle apposite liste.

Nella campagna sovranista iberica gli sforzi sono naturalmente concentrati nella Capitale e, non a caso, il leader nazionale del movimento VOX Santiago Abascal, assieme alla responsabile del “dipartimento per gli affari sociali” e segretaria cittadina Rocío Monasterio, questa sera inaugureranno la battaglia elettorale proprio con un comizio a Madrid, sotto la statua di Cristoforo Colombo, scopritore non rinnegato del continente americano (Plaza de Colón, ore 23.30). La statua di Colombo (Cristóbal Colón in castigliano) finora nessuno si è messo in testa di rimuoverla, tanto più che è una scultura bella e imponente, alta tre metri e scolpita nel bianco lucente del marmo di Carrara su un grande piedistallo. L’opera di Jerónimo Suñol mostra l'ammiraglio genovese vestito con saio e mantello, simboli della Fede e della regalità civile, mentre regge con una mano la bandiera della Castiglia che si appoggia su un mappamondo (l’altra mano è aperta e tesa in avanti in segno di propensione all’eroismo e all’avventura).

L’inaugurazione madrilena si tiene all’indomani dell’ennesima aggressione subita da Rocío Monasterio, sempre da parte di piccoli ma rumorosi gruppi della sinistra radicale (in questo caso legati al partito “eco-socialista” Podemos), che l’hanno insultata con i soliti improperi (“fascista” e “terrorista”), e quindi costretta a rifugiarsi rocambolescamente in un hotel di Segovia. Naturalmente dozzine di maschi contro una sola donna, madre di famiglia e oltretutto gracilina (cfr. Rocío Monasterio tiene que refugiarse en un hotel al ser atacada por una turba de sectarios podemitas, in “Periodista Digital”, 11 aprile 2019 - www.periodistadigital.com).

In uno scenario confuso e difficile come quello politico spagnolo degli ultimi anni, con una crisi economica che, dal 2008, non ha smesso di ripercuotersi soprattutto in termini di disoccupazione di lungo periodo, VOX sti sta inserendo sempre più e meglio con la forza dei suoi proclami e dei suoi programmi nel cuore di una Spagna che vuole rinascere. L’aderente-medio del movimento di Abascal è tutt’altro che un anziano nostalgico o un pericoloso estremista. Si tratta piuttosto dell’esponente del ceto medio di una Spagna dignitosa, cattolica, interclassista, orgogliosa e decisa a rivendicare la propria tradizione. Il partito non ha alcun finanziamento pubblico e, tra i suoi dirigenti nazionali, non annovera nessun reduce del passato franchista o esponente dell’estrema destra. Oltre alla piacente e già citata madre di famiglia (e architetto di professione) Rocío Monasterio, tra i leader di VOX va segnalato il funzionario penitenziario Josè Antonio Ortega Lara che l’Eta tenne prigioniero in una buca per circa un anno, senza ottenerne la resa. La Spagna viva, viva la Spagna!