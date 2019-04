Salvini: "Mai pensato di aumentare l'Iva"

"Non si è mai pensato di aumentare l'Iva per fare la flat tax. Che senso avrebbe?", ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. Salvini è tornato anche sull'obiettivo di avere "meno burocrazia e meno tasse. Già da quest'anno le partite Iva fino a 100mila euro avranno una dichiarazione dei redditi ultra semplificata. Se messi a parità di condizioni i nostri imprenditori non hanno rivali nel mondo". Quanto alla pace fiscale si farà "già da quest'anno. Conviene agli imprenditori, che hanno dichiarato, e allo Stato".



In un colloquio con Repubblica e con la Stampa, il premier Giuseppe Conte ha detto che "sarebbe un errore ritrarsi in una logica di austerità che porterebbe conseguenze ancora più pesanti". "Stiamo affrontando un quadro economico complicato", ammette il premier, che però poi aggiunge: "Se guardiamo agli ultimi dati disponibili nel primo trimestre dell'anno l'Italia sta mostrando una performance promettente". "Dobbiamo perseguire con una politica che, in un quadro di sostenibilità finanziaria, preveda incentivi, semplificazioni, misure di sostegno alle imprese e all'occupazione. Fin qui abbiamo seminato, ora dobbiamo raccogliere i frutti", afferma.



Quanto alla flat tax, garantisce: "Si farà perché è nel programma e perché la disciplina fiscale va semplificata e la pressione fiscale va alleggerita". Parla di "interventi su base progressiva": "Mano mano che libereremo risorse con spending review, revisione delle tax expenditures e un'aggressiva politica di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, investiremo queste risorse negli obiettivi di governo".