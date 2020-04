Migrante positivo, Salvini: "Il Governo mette in pericolo la salute degli italiani"

La notizia del migrante positivo nel Ragusano, suscita la ferma presa di posizione del leader della Lega, Matteo Salvini: "Immigrato positivo al Coronavirus sbarcato a Pozzallo. Il Governo mette in pericolo la salute dei siciliani e di tutti gli italiani, nel silenzio di Palazzo Chigi e del Viminale". Il 15enne egiziano era arrivato ieri nell'hotspot di Pozzallo da Porto Empedocle perché il 6 aprile era approdato a Lampedusa con un barcone.



Matteo Salvini, interviene anche sulla questione delle migliaia di migranti in giro per le strade italiane come se nulla fosse. Un problema che rischia di vanificare il sacrificio di milioni di italiani rinchiusi in casa: "Conte pretende che gli italiani stiano in casa, ma da Nord a Sud troppi immigrati sono in giro senza alcun controllo”. E sulla questione sicurezza legata all'immigrazione incontrollata, la Lega nelle prossime ore è pronta a chiedere spiegazioni al premier Giuseppe Conte e al ministro Luciana Lamorgese.