Virus letale, Trump si ricorda dell'Italia

E' stato pubblicato dalla Casa Bianca il memorandum firmato dal presidente Donald Trump sugli aiuti da fornire all'Italia nel quadro dell'emergenza coronavirus. Nel documento, diviso in otto sezioni, si definisce l'Italia "uno dei nostri alleati più stretti e di vecchia data" e si evidenzia che è stata "devastata dalla pandemia di Covid-19, che ha già causato oltre 18mila vittime, ha portato gran parte del sistema sanitario italiano sull'orlo del collasso e minaccia di spingere l'economia italiana in una profonda recessione".





Il governo italiano, continua Trump nel documento, ha "chiesto l'aiuto degli Stati Uniti. Sebbene la più importante responsabilità del governo degli Stati Uniti sia nei riguardi del popolo americano, andremo in aiuto dell'Italia per sconfiggere l'epidemia di Covid-19 e mitigare l'impatto della crisi, mostrando allo stesso tempo la leadership degli Usa davanti alle campagne di disinformazione cinese e russe, riducendo il rischio di una nuova infezione dall'Europa verso gli Stati Uniti".



Trump promette di "rispondere all'urgente bisogno dell'Italia di equipaggiamento medico e forniture per combattere l'epidemia", senza intaccare quelle "forniture necessarie" per affrontare l'emergenza interna agli Stati Uniti. Toccherà al segretario alla Difesa, aggiunge il capo della Casa Bianca, identificare le forniture in eccesso che potranno essere trasferite al segretario di Stato" e da qui consegnate all'Italia. Gli Stati Uniti, sfruttando la rete che vede 30mila dipendenti delle forze armate americane di stanza in Italia, e il lavoro, tra le altre, delle ambasciate americane a Roma e presso la Santa Sede, offriranno agli ospedali servizi di telemedicina, assistenza nel montaggio di strutture da campo non americani, cibo e assistenza tecnica, oltre a "facilitare i contatti tra le autorità italiane e le aziende americane" per le forniture di quegli elementi richiesti dalle autorità e dalle strutture sanitarie.