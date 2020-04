L'Eurogruppo incassa il plauso (e le critiche) di Monti

L'accordo raggiunto all'Eurogruppo, "pur con diverse ambiguità, è un altro passo in avanti verso una risposta europea alla crisi da coronavirus", dopo le misure prese dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. Esordisce così in un editoriale sul Corriere della Sera l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, per il quale a suo avviso "l'Italia non è uscita male dal negoziato" anche se ora "vi è il rischio di un cattivo uso del risultato ottenuto".



Ovvero, "si guardi bene il governo dal fare uso di ciò che è stato ottenuto nel negoziato, il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) a condizioni leggere" e non creda, adesso, "la gretta Europa, di aver fatto qualcosa a favore dell'Italia e degli altri Paesi più colpiti" perché "ha respinto i coronabond, quindi stia zitta, l'Italia dovrà fare da sé".



Monti spiega poi che sono questi due "i mantra utilizzati, uno verso il governo e l'altro verso l'Europa", utilizzati "insidiosamente sia in partiti all'opposizione, Lega e Fratelli d'Italia, sia forse nel Movimento 5 Stelle, asse portante del governo", i quali "potrebbero mettere in difficoltà il premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 23 aprile e della Fase 2 nella lotta alla pandemia".