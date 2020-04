Altro che Mes, Trichet chiede gli Eurobond

"La mutualizzazione del debito pubblico deve intervenire nella zona euro solo in misura eccezionale, per un obiettivo molto specifico, ad esempio il rilancio dell'economia europea dopo una grande recessione, come quella provocata dal virus. E, appunto, stavolta deve essere prevista". Ad affermarlo è Jean Claude Trichet, ex presidente della Bce in un'intervista a La Stampa. Trichet comunque commenta positivamente alcune decisioni prese dall'Eurogruppo. Innanzitutto "il volume della risposta comune dell'Europa: più di 500 miliardi di euro e saranno disponibili immediatamente".



"Poi - prosegue - il fatto che i finanziamenti in arrivo dal Mes, fino a 240 miliardi, per alimentare spese legate al coronavirus, non siano soggetti a una condizionalità macroeconomica, come voleva l'Italia. L'Eurogruppo ha accettato anche il principio della creazione di un fondo per la ripresa. Ma in questo caso un nuovo negoziato inizia sul suo finanziamento e la possibilità di una condivisione dei rischi".



Quanto al confronto con della crisi provocata dal coronavirus con la crisi del 2008 Trichet afferma che vede delle "similitudini ma anche tre grandi differenze: innanzitutto, una pandemia è un fenomeno mondiale per definizione. Il tracollo del 2008, invece, era localizzato nei Paesi avanzati e non in quelli emergenti. Inoltre, la crisi economica e finanziaria che si prospetta interviene in un contesto con varie vulnerabilità preesistenti, compresa una recessione già probabilmente vicina negli Usa dopo undici anni di crescita ininterrotta. Infine, siamo di fronte a tre crisi parallele (sanitaria, economica e finanziaria), ognuna con le sue incertezze, oltre a essere profondamente connesse".