Il Conte che tiene banco in tv ma non tiene testa ai problemi e all’Europa

Giù il sipario. L’ennesima, indecorosa, esibizione del nostro Presidente del Consiglio ha fatto venir voglia di nascondere per un attimo la testa sotto la sabbia (o meglio, sotto il tappeto, vista la permanenza forzata entro le mura domestiche): per non guardare, per non sentire, per rifiutarsi di credere che il popolo italiano – resiliente e resistente – possa essere rappresentato da un tipo così.



Azzimato e intriso di Colonia (la lettera maiuscola non è una svista), il Conte che tiene conto e tiene banco si è presentato di nuovo a reti unificate, costretto dalla celebrazione della Via Crucis a proferire il suo verbo un po’ prima dell’orario (tardo) consueto. Questo non gli ha tuttavia impedito di rovinare la digestione agli Italiani! Nessuna risposta a proposito di tamponi di massa e test sierologici che possano, questi ultimi, far capire chi è immune al virus. Nessun ragguaglio sulle poderose misure economiche riannunciate Lunedì: evidentemente si tratta di azioni troppo eccezionali per essere capite dai comuni mortali spicci e concreti, e infatti ancora nessuno le ha viste. In ultimo la nota dolente dei tavoli europei, dove – checché ne dica Giuseppi – le timide richieste italiane sono state garbatamente triturate come spezzatino dai panzer del Nord.



Oltre allo scontato prolungamento del blocco fino al 3 Maggio e al posto di ciò che serviva, un profluvio di avverbi, gerundi, tempi coniugati al futuro, (dal reiterato “il prima possibile” a “quanto prima”, da “stiamo ancora lavorando” a “aggiorneremo e diffonderemo”) che traducono in politichese spinto (e peraltro anche retorico) il non saper semplicemente che pesci pigliare. E poi quel vergognoso attacco alle opposizioni, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni colpevoli di fare il loro lavoro: ovvero suggerire al Governo soluzioni per rilanciare l’Italia, senza condannarla alla croce della Troika. “Questo Governo non lavora col favore delle tenebre”, sentenzia l’Avvocato delle cause perse, ex Avvocato del Popolo: infatti brancola semplicemente nel buio, nella migliore delle ipotesi straparlando. Nella peggiore – per la serie excusatio non petita accusatio manifesta – comportandosi proprio come Nerone, che aveva incendiato nottetempo Roma addossando però tutta la colpa a quei poveri cristi dei Cristiani.