Fuori Conte dal Parlamento e nuova vita al Paese

Cari amici, allentare le misure restrittive non è possibile. So che questa parola non piace, sa di carcere, ma è necessario e doveroso. Chiusi un altro mese intero non è un problema. E' la strada giusta. Voi direte: “Ma se non lavoriamo che succede? Il fallimento della maggioranza delle imprese italiane”. No, non fallirà nessuno se lo Stato, o meglio, se chi lo amministra, facesse il suo dovere. L'Europa non ci aiuta? Non ci permette di spendere quanto necessario? Allora la risposta è semplice. A questo punto non c'è alternativa, diciamo ciao Europa, a queste condizioni non possiamo andare avanti. Stampiamo miliardi e miliardi di lire, come avvenne nel dopoguerra, e aiutiamo tutti, ma proprio tutti, subito, dando ogni aiuto necessario. Risolleveremo così il Paese, e lo rifaremo più bello di prima. E' possibile, se lo si vuole, lo si può fare. Ma... come? Mi volete dire che c'è tale Conte in Parlamento? Vero! Purtroppo è vero. Ed è lui il problema, la rogna per tutti noi. Bè... bisogna buttarlo fuori dal Parlamento, e anche se le leggi costruite ad hoc rendono “legittimo” il suo governo che l'Italia non vuole, non possiamo lasciarlo operare ancora. Ci sta portando nel baratro. E' ora di impedire la fine di tutto. Piuttosto, le opposizioni, ci sono? Ecco, se ci siete, avanti tutta. Ci siete?