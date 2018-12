USA, incriminato il jihadista che voleva colpire in sinagoga

Le autorità statunitensi hanno incriminato un uomo per sostegno materiale al gruppo dello Stato islamico, dopo che questi aveva preparato un presunto attacco a una sinagoga nello stato dell'Ohio. In particolare, Damon Joseph, 21 anni, avrebbe escogitato un piano dettagliato per uccidere i fedeli in una sinagoga nella città di Toledo durante lo Shabbat.



Il sospetto è stato arrestato venerdì scorso mentre stava cercando di procurarsi due fucili d'assalto semiautomatici dalle mani di colui che era in realtà un agente sotto copertura. Secondo l'accusa, Damon Joseph era stato ispirato dalla propaganda online dello Stato islamico, così come dalla sparatoria in una sinagoga di Pittsburgh nell'ottobre scorso che ha ucciso 11 persone - il peggior attacco antisemita nella storia degli Stati Uniti.