Milano, nel menù della scuola c'è il budino con la muffa

Budini al cioccolato pieni di muffa sono stati serviti ieri a mensa in una scuola primaria della periferia nord di Milano. Lo denunciano alcune rappresentanti delle classi che hanno anche fotografato il budino con la muffa messo da parte dalle maestre "per sporgere reclamo a Milano Ristorazione".



La società da parte sua spiega di non aver ancora ricevuto alcuna segnalazione di sorta riguardo alla partita di budini avariati e che provvederà quanto prima a segnalare l'episodio al produttore del budino che - viene precisato - arriva nelle mense già confezionato.



Non sono stati pochi i bambini che ieri, all'uscita della scuola, si sono lamentati con le mamme per quelle strane presenze nel dolce di fine pasto.