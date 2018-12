Furti seriali nei negozi, nove arresti a Paola

Nove persone sono state arrestate ieri dai carabinieri nell'ambito di un'operazione eseguita su direttive della Procura della Repubblica di Paola che ha consentito di sgominare un gruppo criminale specializzato nei furti seriali ai danni, in particolare, di esercizi commerciali. La banda era composta da italiani e romeni.



I furti sono stati commessi con la tecnica cosiddetta della "spaccata", utilizzando cioè veicoli precedentemente rubati (in un caso anche uno scuolabus) come arieti per lo sfondamento delle misure di difesa passiva dei negozi presi di mira. I "colpi" attribuiti alla "banda", in tutto 13, sono stati commessi nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Taranto.



Gli arresti sono stati effettuati in esecuzione di ordinanze emesse dal Gip di Paola, Rosamaria Mesiti, su richiesta della Procura della Repubblica. L'inchiesta che ha portato agli arresti è stata coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, e dai sostituti Antonio Lepre e Rossana Esposito.