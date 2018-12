Esclusivo / Israele accoglie Salvini

Matteo Salvini è appena arrivato in Israele per una due giorni di incontri fittissimi al più alto livello.A chi mi chiede come è percepita, davvero, la visita del ministro Salvini qui in Israele, potrei rispondere senza esitazione: bene! C'è grande interesse e una simpatia diffusa per l'uomo e per il politico. Ma siccome la mia impressione può essere tacciata di partigianeria, vorrei riprendere qualche passaggio di uno stupendo pezzo pubblicato oggi su Times of Israel a firma di Emmanuel Navon.



Navon dapprima smonta le falsità spacciata a piene mani dalla stampa italiana secondo cui Salvini non sarebbe gradito in Israele (quando invece si tratta della posizione isolata di un giornale di sinistra che si oppone al governo Netanyahu) e poi fa delle considerazioni illuminanti sulla necessità reciproca di una sinergia tra Gerusalemme e i cosiddetti "populisti" europei.





Ma vediamo: "La visita del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini in Israele è stata criticata-scrive- da coloro che accusano il suo partito "Lega" di avere radici fasciste. Il quotidiano Ha'aretz ha pubblicato un editoriale chiedendo al governo di dichiarare Salvini una "persona non grata". L'ufficio del Presidente Reuven Rivlin ha annunciato che non sarebbe stato l'incontro con Salvini a causa di un fitto calendario. Questo annuncio è stato però ampiamente interpretato come un rimprovero a Salvini, ed è stato elogiato come tale dalla sinistra.



Io al contrario, ho criticato il Presidente Rivlin per questa sua decisione sottolinenandone la incoerenza. Poco dopo sono stato contattato dal suo portavoce che ha spiegato che il presidente non ha intenzione di boicottare Salvini e che davvero si tratta solo di un problema di calendario. Nonostente questo la polemica intorno alla visita di Salvini rimane, e offre un'opportunità per valutare la politica di riavvicinamento di Israele ai governi "populisti" europei.





La sinistra israeliana, che sta prendendo una forte posizione contro Salvini, ha un modo strano di affrontare questo tema. Quando, nel giugno del 2016, Benjamin Netanyahu ha firmato un accordo di riconciliazione con la Turchia (per l'incidente Mavi Marmara 2010), editorialisti di Ha'aretz hanno lodato Netanyahu per aver scelto il realismo politico. Il fatto che il presidente turco sia un autocrate e un antisemita non è stato menzionato come un problema. Tuttavia, quando si parla di Italia (una democrazia e un membro dell'UE), le regole della Realpolitik non si applicano più per qualche motivo. La vera domanda però è se la nostra politica di riavvicinamento con i governi "populisti" europei serva l'interesse nazionale. La risposta è sì...



Il crollo finanziario del 2008 e la cosiddetta "primavera araba" del 2011 hanno afflitto l'Europa con crisi economiche, migrazioni di massa e attacchi terroristici dichiarati dall'Isis. Ecco dunque l'ascesa dei governi che vogliono rivendicare la piena sovranità sulle politiche economiche e di immigrazione.





Quei governi e partiti europei ammirano Israele per ciò che rappresenta: uno stato-nazione orgoglioso, economicamente di successo, socialmente conservatore, e che non ha remore a difendere i propri confini e combattere i terroristi sconfiggere, litigando con gli eurocrati. Grazie ai forti legami con i "ribelli" europei, Israele è riuscita a rompere il blocco di Bruxelles contro Gerusalemme. Ungheria, Repubblica Ceca e Romania, ad esempio, hanno bloccato una decisione dell'UE intesa a condannare il trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Sulla questione dell'Iran, il "Gruppo di Visegrad" sta rendendo più difficile alla Commissione Europea aggirare le rinnovate sanzioni statunitensi sull'Iran. Di recente, Israele ha firmato un memorandum d'intesa con Cipro, la Grecia e l'Italia per costruire un oleodotto che consentirà a Israele di esportare il proprio gas naturale in Europa".





Si tratta di un compendio di geopolitica del buonsenso riassunto in maniera eccellente in poche righe. Fortunatamente in Israele la stragrande maggioranza la pensa come Navon, a partire dal governo e dal suo premier che domani riceverà Salvini smentendo ogni sinistra fantasia.