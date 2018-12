Tajani evira la Francia per far dispetto all’Italia

Forza Italia lotta con durezza contro il deficit di Bilancio dello Stato francese, perché altrimenti l’Europa dovrebbe riconsiderare il molto più esile sforamento italiano, dando un assist al Governo giallo-blu che i colleghi berlusconiani non vogliono assolutamente concedere. Non solo, facendo un enorme danno al loro stesso Paese, perseverando con una politica egoistica che fa male alle tasche dei cittadini.



La pressione dei gilet gialli è asfissiante per le autorità, i francesi sono in una crisi di nervi totale ed in profondo contrasto con l’Eliseo, accusato di essere il volto dei ricchi. Così il Presidente francese ha deciso di mettere sul tavolo 8-10 miliardi di euro per sedare gli animi. Aumento del salario minimo di 100 euro, detassazione degli straordinari ed agevolazioni fiscali sulle pensioni. Il tutto porterebbe il deficit al 3-3,5% - ben oltre quel 2,4% che nemmeno si vuol concedere all’Italia. La Francia sta dimostrando tutta la sua forza nel difendere istanze sociali, welfare, e diritti fondamentali conquistati nel tempo.



È Tajani a guastare il giorno di festa per i Sovranisti, perché è evidente che, se il volto dell’Europa tecnocratica cedesse alla spesa, cascherebbe tutto l’impianto dell’austerity: “L’Italia ha un debito pubblico molto superiore a quello della Francia, ma la Francia ha tutta una politica fiscale per ridurre le tasse nei confronti delle imprese. Non è che tutto quello che fa Macron va bene, però la situazione è completamente diversa a quella italiana”.



Poi affonda: “Se bisogna essere severi con la Francia, si sia severi con la Francia come bisogna essere severi con la Germania. Da commissario europeo ho aperto procedure di infrazione e ho sempre vinto anche quando la Germania ha ricorso alla Corte di giustizia. Quindi le regole debbono essere uguali per tutti”.



Avete capito? Non è permesso nessun pretesto per i Paesi Europei di sforare le regole di Bruxelles, pena edittale per tutti, cittadini e populisti. Un atteggiamento vergognoso e suicida, per cui a rimetterci saranno i popoli. Non dico il consenso degli azzurri, quello è già all’osso.