Padova: la sinistra s’improvvisa in difesa della “Cristianità”

La storica rivista della Basilica di Sant’Antonio di Padova, il “Messaggero di Sant’Antonio”, sta purtroppo per chiudere. Nel senso che sta per raggiungere quel novero quasi sterminato di testate e giornali italiani che, a partire dall’inizio della crisi nel 2008, alimentano sempre più l’esodo verso il digitale. Con conseguenti dolorosi licenziamenti che, però, seguono nel settore dell’editoria cartacea un andazzo diremmo ormai “strutturale”.



Ai frati francescani minori conventuali della Provincia italiana di Sant’Antonio da Padova, però, non è consentito, come hanno fatto tranquillamente negli anni scorsi i vari “compagni” delle proprietà dei quotidiani L’Unità, Il Riformista etc., di mettere in liquidazione la loro testata e trasformarla con i necessari tagli di bilancio e personale. Il 9 dicembre il sindaco di Padova Sergio Giordani (eletto nel 2017 da una coalizione di centrosinistra a trazione Pd) ha infatti incontrato vari esponenti del sindacato dei giornalisti del Veneto, assieme a due giornalisti della redazione che i frati hanno deciso a malincuore di chiudere (due degli otto che stanno perdendo il lavoro), dichiarando ai quattro venti di voler “aiutare a trovare una soluzione”.





Parlando anche con il rettore della basilica di sant'Antonio padre Oliviero Svanera, il primo cittadino si è mostrato persino preoccupato di preservare l’identità cristiana della città: “Qui ne va anche dell’immagine di Padova del mondo. Quel giornale porta il nome e l’immagine della nostra città in tutto il mondo, un patrimonio che va difeso”. Peccato che questo stesso “patrimonio” di fede e di tradizione cristiana la sinistra ed il Pd lo vogliono cancellare nella maggior parte degli altri contesti per una malintesa “multiculturalità”.





Oggi pomeriggio, poi, informa l’AdnKronos, una delegazione di giornalisti del “Messaggero”, con il presidente dell’Assostampa padovana Stefano Edel in testa, ha presidiato l’ingresso della sede di Mediagraf a Noventa Padovana, dove viene stampato anche il mensile del Santo. L'Ordine dei giornalisti del Veneto, in un comunicato, ha scritto a tal proposito di voler essere “a fianco dei colleghi del Messaggero di Sant'Antonio e del Messaggero dei ragazzi e si associa allo sdegno di Fnsi e Sindacato dei giornalisti del Veneto nei confronti della proprietà che, invece di sedersi al tavolo per fare il punto della situazione dopo un anno di contratto di solidarietà, ha semplicemente comunicato la cessazione di tutti i rapporti di lavoro giornalistico”.





Pur solidarizzando naturalmente con i lavoratori del Messaggero di Sant’Antonio, che sicuramente avranno le loro notevoli difficoltà a trovare un nuovo impiego, sembra piuttosto discutibile intraprendere campagne solo per alcuni giornalisti e redattori a rischio licenziamento mentre per altri si chiude facilmente un occhio data l’affinità politico-ideologica delle rispettive proprietà. E forse non è un caso se, in maniera del tutto inedita, dalle Edizioni Messaggero di Padova ci siamo ritrovati pubblicato nel 2018, e promosso a tutto spiano (è stato per esempio presentato al Salone del libro di Torino ed era esposto in grande evidenza all’ultima Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma) l’ultimo libro di Michela Murgia, Persone che devi conoscere. Una raccolta di storie politicamente corrette, a partire da quella di don Matteo, “che fa il prete in Veneto ed è riuscito a creare dinamiche di comunità tra i suoi parrocchiani e i musulmani”. Ricordiamo che la Murgia è la scrittrice di saggistica e narrativa balzata agli onori della cronaca per aver creato sull'Espresso il “Fascistometro” ed aver dichiarato contro Matteo Salvini così: “Quest'uomo ha twittato contro di me perché ho scritto un libro sul fascismo. Ma non ha altro da fare il ministro degli Interni che prendersela con chi ha un'opinione diversa dalla sua?”.





Allora se come ci ricorda Rino Cammilleri nel suo "Io e il Diavolo. Il romanzo di Sant'Antonio da Padova", da pochi giorni in libreria nella nuova edizione Lindau (Torino 2018, pp. 220, € 21), questo “santo dei miracoli” è molto bravo nel far ritrovare le cose perdute (il Kattolico non indulge peraltro nella descrizione delle vicende biografiche della personale crociata del Santo contro l'islam), gli chiederemmo una grazia: far ritornare il Messaggero, una delle riviste italiane più diffuse e apprezzate a livello internazionale, alla sua genuina ispirazione francescana. E magari far tornare i lavoratori della “galassia editoriale” ad esso legata tutti alle loro scrivanie, ma possibilmente in armonia con gli scopi e la cultura che in passato i frati e la Basilica hanno veicolato nella Chiesa e nel mondo.