Il Pirellone punta sulla Pet Therapy

Si è tenuta oggi in III Commissione Sanità e politiche sociali del Pirellone un’audizione con diverse associazioni del territorio riguardante le tematiche della Pet Therapy e l’utilizzo dei cani d’assistenza. Commenta il consigliere regionale leghista Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità: “Oggi abbiamo audito diverse associazioni del territorio per quanto riguarda la Pet Therapy, ossia l’utilizzo degli animali domestici per somministrare delle cure riguardanti un’ampia gamma di patologie sia in sede ospedaliera che non, come le case di cura per anziani piuttosto che nei casi di Alzheimer. La Pet Therapy è un intervento sussidiario importante, che offre risultati oggi scientificamente provati e che in molte occasioni si è dimostrata essere di aiuto e sostegno alle tradizionali cure mediche, portando risultati molto favorevoli allo stato di salute del paziente”.



“La scienza medica riconosce l’importanza del fattore emotivo per la riabilitazione dei pazienti e la presenza di un animale permette in molti casi di consolidare quel rapporto con il paziente favorendo il canale di comunicazione paziente-animale-medico e stimolando una partecipazione attiva del soggetto stesso. L’audizione di oggi al Pirellone ha voluto porre l’attenzione su questi elementi”, prosegue Monti.



“Abbiamo quindi ascoltato i Presidenti delle associazioni e delle onlus Frida’s Friends, Dog4life, Natura Animale, Tempo per l’Infanzia, Animali terapeuti, Centro Rieducazione Equestre Pegaso Brianza Onlus e Amici del Centro Vittorio di Capua, questi ultimi responsabili del reparto di Ippoterapia dell’Ospedale di Niguarda che nella persona della dott.ssa Gerola ha sottolineato l’importanza di iniziative che da parecchi anni vanno in questa direzione, ottenendo risultati positivi”, continua il consigliere regionale.



Conclude il Presidente Monti: “L’impegno che personalmente ho preso in Commissione Sanità, essendo fermamente convinto del valore della Per Therapy ed avendo constatato il buon lavoro portato avanti da associazioni che sono parte attiva su questa tematica, è stato di inserire nel prossimo Bilancio regionale un Ordine del Giorno, che sto predisponendo insieme con il collega presidente Gianluca Comazzi, che impegni la Giunta a riservare risorse incrementali già a partire dal 2020. Fondi da stanziare per sperimentazioni relative alla Pet Therapy, in modo da sostenere l’operato di queste associazioni al servizio del territorio e della salute dei cittadini lombardi”.