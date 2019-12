Violenza politica, Max Bastoni (Lega): “Università ormai in mano a violenti”

“Piena solidarietà ai ragazzi di Azione universitaria aggrediti dai soliti noti dei collettivi di sinistra. Ormai la Statale è in mano a facinorosi e violenti. Magari il Questore dia segni di vita”. Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta la vile aggressione subita da alcuni rappresentanti di Azione Universitaria nell’atrio dell’Università statale in via Festa del Perdono a Milano.



“Non è la prima volta che la teppaglia rossa entra in azione per impedire l’agibilità politica di altre organizzazioni politiche”, spiega Bastoni. “Già il rettore Elio Franzini aveva denunciato nel novembre scorso gli abusi e la violenza di questi soggetti ma non sembra essersi mai attivata la Digos. Se poi il Questore vuole lasciare l’università in mano a questa gente lo dica e ci mettiamo il cuore in pace”.



Bastoni conclude ironicamente: “Evidentemente a Milano si respira già l’aria inebriante dell’amore contro l’odio, parole vuote che nascondono la menzogna del peggior spirito antidemocratico”.