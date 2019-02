Chi è Marco Marsilio, senatore romano di sangue abruzzese

Marco Marsilio, 51 anni, è nato a Roma da genitori di Tocco da Casauria (Pescara). Laureato in Filosofia alla Sapienza, è sposato con una figlia. Nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati, dove ha ricoperto il ruolo di componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio. Senatore della Repubblica nella legislatura in corso, è componente della Commissione Bilancio e della bicamerale sul Federalismo fiscale. All'esperienza politico-amministrativa, ha unito impegni professionali e una solida formazione culturale.



Poco più che ventenne, ha fondato e amministrato una società cooperativa editoriale. E' stato amministratore di una società di diritto algerino nell'ambito di un progetto di internazionalizzazione d'impresa. Qualificato Project Manager Professional dal PMI (Project Management Institute, USA), lavora in un'importante azienda di progettazioni, costruzioni e facility management. E' professore a contratto di Estetica, Museologia e Marketing applicato ai Beni culturali all'Università Link Campus.