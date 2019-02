Il nuovo idolo della Sinistra? Tifa Forza Italia...

E' diventato il hnuvo idolo della Sinistra, solo perché italo-egiziano. E perché nella canzone che gli ha fatto vincere Sanremo (nonostante il televoto fosse tutto per Ultimo) ha inneggiato all'integrazione e ha parlato di ramadan. Mahmood nel 2016 ha invitato via social i suoi followers milanesi a votare un candidato di Forza Italia.



"Il cantante di padre egiziano e madre sarda si era schierato pubblicamente a sostegno di un amico, Daniel Camardo, candidato con la lista per Parisi sindaco e oggi, come ricorda anche Il Secolo d'Italia, capogruppo di Forza Italia al Municipio 5", ha scritto Libero.



"Vi chiedo", scriveva Alessandro Mahmoud, il vero nome dell'artista, "di mettere mi piace alla pagina di questo mio amico. Daniel Camardo è un giovane con le idee valide". E a Sinistra a qualcuno già cadono le palle. Mentre sui social gira la lista dei giudici radical-chic che han rovesciato il risultato del televoto: facce ben note ben connotate, non trovate? Per inciso, Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Ferzan Ozpetek, Serena Dandini, Claudia Pandolfi, Beppe Severgnini, Camila Raznovich e Joe Bastianich.