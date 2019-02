Se il vincitore di sanremo fosse “italiano” avrebbe un nome altrettanto italiano. E soprattutto canterebbe di “italianità”, e non di “soldi”, l’elemento più cinico, arido e globale che l’umanità conosca.



Atmosfere esotiche, latitanza melodica, persino versi in arabo e una palmetta come premio; ma veramente ora vi sentite l’intestino più libero? Ma veramente vi sentite migliori, adesso che avete violentato il gusto della gente nel vostro balordo tentativo di educarla e di riconvertirne il cervello ad una propaganda immigrazionista così prevedibile e stantia?



Mahmood sarà pure “burocraticamente” italiano, altrimenti non avrebbe potuto partecipare al festival; ma l’accezione di italianità che sbandierate con tanto improvvisato orgoglio nazionalista è strumentale solo a mistificarne il significato più profondo e spirituale, e cioè proprio quello su cui sputate più volentieri.



Il vostro sostituzionismo è talmente pacchiano e infantile da aver sacrificato, per uno sbarbatello dal nome esotico, i tanti monumenti “de sinistra” sfilati sul palco, pur di affermare la vostra arroganza intellettualoide e militante, utile solo ad esacerbare un pubblico che, non dimenticatelo, è fatto di elettori.



Dopodiché, gonfi di bile come batraci ossessi, scrivete titoli giornalistici (foto) trasudanti razzismo antiitaliano, prosopopea globalista e contraddizioni logiche, come quella con cui definite Mahmood “italiano” e poi lo decantate come “successo” del fenomeno migratorio, rinunciando così a qualsiasi barlume di onestà intellettuale.



"Si diventa stelle perché si ha l’anima rossa o nera la pelle", cantava qualcuno già nel lontano ‘96. Ora, nel 2019, come da programma, il rap è sbarcato vincente a Sanremo: continuate così e vi converrà andare a racimolare consensi all’estero (magari da Macron, che vi piace tanto!).