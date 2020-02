Il nuovo libro del magistrato Ardita: "proventi del crimine celati nell'economia"

Tra i suoi libri più apprezzati c'è "Ricatto allo Stato. Il 41 bis, le stragi mafiose, la trattativa tra cosa nostra e le istituzioni", ma anche "Catania Bene. Storia di un modello mafioso che è diventato dominante". Adesso Sebastiano Ardita, magistrato catanese e presidente della Prima sezione del Consiglio superiore della magistratura, torna in libreria con un nuovo volume che è destinato ad aprire una seria riflessione sulle strategie messe in campo per il contrasto al fenomeno mafioso, a partire dalla natura e dalla qualità delle risorse che uno Stato attento e responsabile deve pensare di mettere in campo: "Cosa Nostra S.p.A."





Perché, come denuncia da tempo Sebastiano Ardita, la mafia che domina non è più quella militare, quella che uccideva tra le strade uomini dello Stato e mafiosi indistintamente, quella che faceva parlare di sé per la sua ferocia che di umano non aveva nulla. Non è più così da tempo, c'è un nuovo modello criminale che partendo da Catania si è ormai affermato, è come un fuoco che cova sotto la cenere e passo dopo passo si divora divora gli spazi di legalità. Un cancro che si mimetizza nell'economia e nella politica.





Nella sua ultima opera, il magistrato Ardita smaschera il sistema su cui si poggia la nuova mafia, una cosa nostra che ai nostri giorni, ormai da tempo, coltiva rapporti con la società che conta, con il mondo politico, economico e istituzionale. I proventi del crimine vengono ormai reinvestiti, mischiati, celati nell'economia con la compiacenza di professionisti e imprenditori.

Una contaminazione che purtroppo è avvenuta anche in modo del tutto inevitabile, coi figli dei boss sanguinari che un tempo andavano a scuola con quelli di imprenditori e professionisti più in vista. Sono cresciuti assieme e hanno instaurato rapporti che adesso hanno cancellato ogni visibile linea di demarcazione tra il primo e il secondo mondo. Tra il bene il male ...