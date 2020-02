Gommisti col reddito di cittadinanza: ancora casi di truffa allo Stato in Sicilia

A Catania, avevano avviato un'attività abusiva di officina meccanica e gommista mentre percepivano il reddito di cittadinanza. A scoprirlo e a consegnare alla giustizia i gestori è stata la Polizia di Stato del Commissariato di Librino che in seguito agli accertamenti ha rinvenuto, tra l'altro, oltre mille copertoni usati pronti ad essere smaltiti illegalmente stante l'assenza di autorizzazioni all'esercizio dell'attività e la mancanza dei prescritti formulari per la gestione dei rifiuti speciali.



All'interno del deposito è stato pure ritrovato un cagnolino in completo stato di denutrizione e di maltrattamento. I responsabili sono stati indagati per i reati di gestione illegale di rifiuti speciali, maltrattamento di animali, truffa aggravata per il conseguimento ingiusto del reddito di cittadinanza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto uno dei due ha inveito contro le forze dell'ordine mentre portavano via il cagnolino per le cure del caso all'Asp. Il commissariato ha anche informato la Sezione tutela ambiente e Igiene urbana e animali della Polizia locale, l’Arpa, la Guardia di Finanza, l'Ufficio delle Entrate e l'Inps.



L'ennesimo caso di reddito percepito contestualmente allo svolgimento di attività lavorativa, testimonia come lo strumento fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle, e ancora oggi oggetto di vanto, in numerosissimi casi si presti a divenire un inventivo all'abusivismo commerciale e al lavoro nero, così da cumulare i due redditi in barba a chi operando nel rispetto della legge, paga le tasse e anche il reddito di cittadinanza a questa gentaglia. Un vero e proprio paradosso al quale occorre mettere fine al più presto introducendo dei correttivi.