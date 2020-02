Cappellari (Lega): “Regione Lombardia all’avanguardia nella tracciabilità dei nostri prodotti”

“Regione Lombardia si conferma una volta di più all’avanguardia nella difesa delle nostre filiere agroalimentari, tutelando il made in Lombardy”. Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, componente della Commissione Sanità e politiche sociali, commenta l’approvazione di una Risoluzione, al Pirellone, per la creazione di una Blockchain.



“Oggi l’Aula consiliare ha approvato all’unanimità la creazione di una piattaforma informatica multifunzionale per consentire ai cittadini di accedere a tutte le informazioni sui beni di consumo, in particolare nel settore agroalimentare”, dichiara Cappellari. “La Blockchain, o catena di blocchi, è un autentico volano per le filiere lombarde, un protocollo di condivisione sulla tracciabilità dei prodotti, al servizio dei consumatori e a tutela della nostra salute, che permetterà alle aziende del territorio di essere concorrenziali anche sui mercati esteri. La tracciabilità dei prodotti è difatti fondamentale per garantirne la sicurezza alimentare, a fronte di sfide concorrenziali provenienti da mercati stranieri non sempre ligi alle norme di buona tutela del consumatore”, aggiunge Cappellari.



“Attraverso il sistema Blockchain il consumatore riceverà difatti tutte le informazioni sulla provenienza dei prodotti a partire dalle materie prime, passando per tutte le fasi della lavorazione fino allo scaffale del negozio. Un sistema, questo, che garantisce l’affidabilità, l’eccellenza e la buona qualità del prodotto lombardo. La Lega ha inoltre esteso la piattaforma al sistema manifatturiero, un settore di particolare rilevanza per l’Alto Mantovano. Esprimo grande soddisfazione per il voto d’Aula di quest’oggi, che permetterà al settore di essere sempre più all’avanguardia, a fronte delle difficoltà incontrate in questi ultimi anni. Grazie all’impegno di tutti oggi in Consiglio Regionale è stata scritta una pagina importante per la tutela ed il rilancio di un comparto trainante per l’Alto Mantovano”, conclude il consigliere leghista.