Coronavirus, controlli a tappeto sulle navi

Controlli a tappeto su tutte le navi italiane. Lo ha imposto il ministro della Salute Roberto Speranza, nella speranza, che speriamo non sia vana, di bloccare l'arrivo del coronavirus in Italia (difficile, visto che gira dal dicembre scorso e solo da poco la Cina ne ha rivelato l'esistenza. Ma non disperiamo). "Per il trasporto marittimo è stata attivata ed è in fase di progressiva implementazione una procedura di controllo in tutti i porti italiani: è stato previsto l'obbligo di richiesta da parte di tutte le navi della libera pratica sanitaria", ha dichiarato.



"Secondo tale procedura, una nave prima di entrare in porto comunica all'Usmaf la situazione sanitaria di bordo e richiede una specifica autorizzazione allo sbarco di passeggeri, dell'equipaggio e a tutte le operazioni commerciali. Tale procedimento, di regola previsto solo per le provenienze extra europee è stato esteso a tutte e può comportare anche l'ispezione e la visita medica a bordo in tutti i caso sospetti", ha detto.



E ancora: "Inoltre per le navi in arrivo nei porti nazionali dopo una navigazione inferiore alle 6 ore è previsto l'obbligo di comunicazione via radio della situazione sanitaria di bordo, contestualmente all'annuncio del loro arrivo". Che dite, indagheranno anche lui come Salvini per sequestro di persona?