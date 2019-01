Furia bestiale a Colico: i rapinatori pestano a sangue padre e figlia

Furia bestiale, ieri a a Colico nel Lecchese, dove un gruppo di malviventi mascherati hanno pestato a sangue, per rapinarli, un pensionato di 87 anni e la figlia. Le vittime, Bernardo Bettiga di 87 anni e la figlia Anna Maria di 52, si trovavano nella loro abitazione di via Posallo in località Laghetto. La donna è stata trasportata all’ospedale di Gravedona con ferite al volto e alla spalla. Anche l’87enne ha riportato un trauma alla testa. Tra i primi a soccorrere entrambi è accorso un vicino di casa.



La dinamica è scioccante: dopo aver forzato la porta dell'abitazione, i due ladri si sono trovati davanti il pensionato di 87 anni, e lo hanno immobilizzato legandolo alla poltrona. Poco dopo, mentre i rapinatori mettevano a soqquadro la casa, è arrivata la figlia che è stata picchiata con il piede di porco, poi i due sono scappati. E c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di criticare le battaglie di Salvini sulla "difesa sempre legittima" in casa propria? La Sinistra ora che dice?