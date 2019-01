"Ciucca depressa" per Juncker? Piange per la Brexit. E l'autodeterminazione dei popoli?

"La presidenza romena dovrà gestire un periodo difficile, quello dopo l'uscita del Regno Unito. La Brexit è un fatto tragico, le democrazie sono quello che sono, ma non possiamo impedire a chi ci vuole lasciare di farlo. Ma il 30 marzo sarà uno strappo alla storia del continente". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker nella dichiarazione congiunta alla stampa col presidente Klaus Iohannis, in occasione degli incontri per l'avvio della presidenza di turno romena del Consiglio dell'Ue.



Frasi gravi, se ci si riflette. Che significa che "le democrazie sono quello che sono"? Chi mai può arrogarsi il potere di giudicare il grado di democrazia di uno Stato? Perché, in passato, con questa scusa, si son fatte invasioni e di guerre ne sono state combattute tante. La Brexit non piace a Juncker? E dove finisce il valore dell'autodeterminazione dei popoli? Questi "lapsus freudiani" la dicono lunga su come gli euroburocrati considerino in realtà la libertà dei singoli stati...