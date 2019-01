Spilimbergo per le popolazioni Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate

Fra le città che in questi ultimi settant’anni hanno meritoriamente deciso di onorare la memoria delle vittime del comunismo c’è anche Spilimbergo, città in provincia di Pordenone, che ha dato vita a un proprio “Memorial ai Martiri delle Foibe”.





Grazie all’Ordine del giorno presentato a suo tempo dal Consigliere comunale della Lega Davide Lauretano, questa sera il film di Maximiliano Hernando Bruno “Red Land - Rosso Istria”, che ripercorre la vicenda di alcuni quegli Italiani che, nel settembre del 1943, sono stati trucidati dai partigiani di Tito, verrà proiettato gratuitamente per la cittadinanza. Non mancherà, nella circostanza, l'occasione per dare risalto alla figura di Norma Cossetto (1920-1943), giovane studentessa istriana, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana.





L’appuntamento è per questa sera, a Spilimbergo, alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro Miotto (viale Barbacane 15).