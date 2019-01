Tentano in tutti i modi di entrare in Italia: cinquanta immigrati rischiano di affogare

Hanno rischiato di morire a pochi metri dalla terraferma e se sono salvi lo devono a decine di semplici cittadini che si sono gettati in mare per portarli al sicuro. E' quanto è accaduto a 51 immigrati di etnia curda che sono arrivati all'alba sulla costa crotonese, nella frazione Torre di Melissa.



Nonostante gli sforzi e la generosità degli abitanti del posto, però, uno dei migranti è stato inghiottito dai flutti e adesso risulta disperso, mentre i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno individuato i presunti scafisti, due cittadini russi di 43 e 25 anni, bloccati in un albergo in cui erano andati a dormire. La barca sulla quale viaggiavano i 51 extracomunitari si è incagliata a pochi metri dalla costa, nei pressi di un albergo, dopo essere stata abbandonata dagli scafisti e si è rovesciata su un lato.



Una volta messi in sicurezza, gli stranieri sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.