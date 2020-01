Aereo Iran, Rohani: "I responsabili saranno puniti"

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha assicurato che "i responsabili di questo errore imperdonabile saranno perseguiti", dopo che le forze armate hanno ammesso di aver abbattuto involontariamente l'aereo ucraino causando la morte delle 176 persone a bordo.



Rohani ha espresso cordoglio per la morte di così tante "persone innocenti a causa di errori umani e colpi sbagliati" e ha accusato gli Stati Uniti di aver in qualche modo causato la tragedia con le loro minacce: "Per difenderci da possibili attacchi da parte dell'esercito americano, le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran erano in piena allerta, il che sfortunatamente ha portato a questa terribile catastrofe", ha detto il presidente.