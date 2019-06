Lumezzane ha scelto: Sindaco il leghista Josehf Facchini

Dopo una campagna elettorale nel complesso corretta ma senza esclusione di colpi, Lumezzane ha eletto il suo nuovo Sindaco: è il leghista Josehf Facchini. Una vittoria che era nell’aria dopo il roboante risultato del primo turno, dove le liste di centrodestra a sostegno di Facchini raggiunsero il 49.1%. Esce sconfitto Matteo Zani, Sindaco in carica fino a poche ore fa che ha ottenuto il 45% degli voti. Il risultato finale è 5299 voti per Facchini contro i 4440 di Zani.



“Questa non è solo la vittoria di Josehf ma della grande famiglia della Lega e della squadra di centrodestra. Sono molto contento perché abbiamo vinto con il giusto mix di giovani ed esperienza, siamo stati premiati perché da sempre ascoltiamo la nostra gente sotto i nostri gazebo. Da oggi governeremo Lumezzane con il buonsenso e la concretezza che ci contraddistinguono, domani subito al lavoro!”. Queste le dichiarazioni a caldo del neoSindaco Facchini, mentre viene accolto tra gli applausi del suo comitato di amici e sostenitori.







Matteo Zani, Sindaco uscente, ha chiamato l’avversario per complimentarsi poco dopo l’inizio dello spoglio, quando i dati che giungevano dai seggi erano intorno alla metà. “I migliori auguri al mio Sindaco Josehf Facchini” è stato il suo messaggio sulla sua pagina Facebook, a testimonianza della correttezza che ha caratterizzato questo ballottaggio.







La priorità del nuovo Sindaco è “rilanciare il lavoro, che è nel DNA dei lumezzanesi. Creeremo un tavolo tecnico con le realtà del territorio, una bacheca dove far incontrare domanda e offerta e lavoreremo per un marchio di qualità territoriale; l’obiettivo è far tornare Lumezzane finalmente protagonista”.