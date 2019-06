La Lombardia norma il florovivaismo

Approvato oggi in Consiglio regionale un Progetto di Legge su agriturismo e florovivaismo. Commenta il consigliere regionale leghista Federico Lena: “Si tratta dell'ennesima promessa mantenuta da Regione Lombardia. L'anno scorso, nel programma del Governatore Fontana, avevamo promesso di puntare su una forma emergente di agricoltura, quella che produce non solo beni ma anche servizi, grazie al concetto di multifunzionalità dell'azienda agricola. Con la Legge approvata oggi in aula Regione Lombardia fa da apripista ad altre istituzioni, colmando una lacuna normativa che apre al florovivaismo. Si tratta di un settore che sta avendo molta fortuna e per questo si è reso necessario salvaguardare la competitività dei nostri agricoltori all'interno di un mercato in continua espansione, attualmente dominato dai grossi garden center”.



“Questa legge”, spiega Lena, “fissa la definizione di florovivaismo quale attività principale di coltivazione di fiori e piante e secondariamente di vendita al dettaglio e introduce i limiti di superficie per gli spazi da destinare alla vendita (non oltre il 10% del totale)”.



“Il testo votato oggi”, prosegue il consigliere leghista, “norma anche il lavoro agrituristico, che interessa quasi 1700 aziende lombarde. Siamo orgogliosi di varare una legge che mette in evidenza il Made in Lombardia valorizzando la filiera dei prodotti regionali e innalzando il livello dei servizi, con l'obiettivo di fare sì che negli agriturismi lombardi ci siano prodotti locali, come i vini, nostro fiore all'occhiello del comparto agroalimentare”.





“Infine”, conclude Lena, “abbiamo semplificato le procedure burocratiche sugli agriturismi, introducendo agevolazioni sul numero di pasti serviti e sui posti letto. Nostro obiettivo è fare sì che la Lombardia diventi una menta turistica sempre più attrattiva”.