Arrivano i clandestini, Di Maio implora la Ue...

"E' importante che l'Ue sfrutti le sue leve negoziali per ottenere una più efficace collaborazione in materia di rimpatri, sia con un sistema comune nella gestione delle riammissioni, sia applicando il principio di condizionalità là dove possibile". Lo ha detto alla Camera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo ad una interrogazione sui flussi migratori irregolari verso l'Italia.



In vista del nuovo patto su migrazioni e asilo, "sosteniamo la necessità di rafforzare il dialogo dell'Unione Europea con i paesi di transito e di origine dei flussi", ha detto Di Maio, sottolineando che in quest'ambito "sono necessarie adeguate risorse finanziarie". Peccato che la Ue di noi se ne strafotta...