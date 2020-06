Rimuovono Via col vento perché i razzisti sono loro

Arresteranno anche Bruno Vespa per istigazione all'odio, dato che la colonna sonora del colossal è anche la sigla della trasmissione “Porta a Porta”? A cosa si sta spingendo il delirio di onnipotenza dell'anticazzismo militante, scatenato da un evento, rebus sic stantibus, sempre meno credibile nella sua veridicità, data la programmata strumentalizzazione che le sinistre mondialiste, a braccetto con il “black power”, ne stanno facendo.



Ormai hanno carta bianca su tutto: dalla licenza di uccidere (David Dorn docet), a quella di massacrare persone inermi purché di carnagione chiara, alla pubblica rimozione di statue storiche tacciate di rappresentare personaggi che, secondo la laida vulgata terzomondista, avrebbero responsabilità colonialiste (quindi anche Romolo, Tarquinio il Superbo per essersi spinti da Roma verso il viterbese?), alla filmografia colpevole di ritrarre situazioni diverse da quelle in cui orde di teppisti palestrati possono fare il cazzo che vogliono.



In tutto questo, dove sono finite le solite femministe in calore, quelle che vorrebbero la A finale stampata anche sulla cartA igienicA, innanzi a video mainstream e tutt'altro che censurati, in cui incollanati obbligano ragazze (possibilmente bionde) a genuflettersi ai loro piedi? Se non ci muoveremo tutti come un sol uomo per reagire a quest'ondata di follia etnomasochista collettiva, ognuno in tutta coscienza e nel proprio quotidiano, dell'Occidente non rimarranno neanche le ossa.