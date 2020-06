Forza Italia: "Estensione flat tax sia definitiva"

"Uno Stato che cambia di continuo le regole fiscali non sono non è credibile ma finisce per disorientare gli operatori economici che vivono già enormi difficoltà. Perciò, se la maggioranza ha capito che il no all'estensione della Flat tax agli autonomi con redditi fino a 100mila euro è stato un errore, allora non ne commetta un altro: non si può intervenire per soli due anni". Lo dichiara il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia nei rapporti con le professioni, commentando l'emendamento al dl Rilancio presentato dal 5 Stelle Leonardo Donno.



"Su questo tema ci sono già stati fin troppi ripensamenti e dietrofront, ora è il tempo di dare certezze a un comparto in grande sofferenza. I professionisti, in particolare, hanno ricevuto con grave ritardo il sostegno al reddito di 600 euro e sono stati ingiustamente esclusi dall'accesso alle risorse a fondo perduto del dl Rilancio. Ora serve una riforma definitiva, non un intervento tampone che, seppur meglio di niente, non aiuterebbe certo gli investimenti a lungo termine ne' la crescita", conclude.